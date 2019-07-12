Ліон перехопив Андерсена у Манчестер Юнайтед

Данський захисник Йоахім Андерсен продовжить кар'єру в Ліоні.

Йоахім Андерсен відтепер захищатиме кольори Ліона, повідомляє офіційний сайт клубу.

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Сампдорія отримала за 23-річного данця 30 млн євро. Про інші умови угоди не розголошується.

Раніше у ЗМІ головним претендентом на захисника збірної Данії називали Манчестер Юнайтед.

В минулому сезоні Серії А Андерсен провів 32 матчі, в яких відзначився одним асистом. Сампдорія фінішувала на 9-й сходинці турнірної таблиці.

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