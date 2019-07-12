Ліон перехопив Андерсена у Манчестер Юнайтед

Іспанія — 16:17 2259
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Грізманн офіційно перейшов у Барселону
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Коноплянка узгодив контракт з Фенербахче – турецькі ЗМІ назвали зарплату українцяТуреччина — 12:33 6930
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Бланко Лещук попросив Шахтар відпустити його в МалагуІспанія — 11:56 1513
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