Марсель встречается с Лионом в 32 туре Лиги 1. Стартовые составы команд и ссылка на онлайн-трансляцию – в этой новости на "Футбол 24".

Матч Лион-Марсель стартует в 21:45 по киевскому времени. Смотреть игру в прямом эфире можно на сервисе MEGOGO.

Два предыдущих матча Малиновский начинал на скамейке запасных, но сегодня получил место в стартовом составе на "олимпийское" дерби с Лионом.

Марсель разбил Труа и вернулся на второе место Лиги 1 – Малиновский появился, когда все было решено

Стартовые составы команд

Лион: Антони Лопес – Диоманд, Ловрен, Лукеба, Тальяфико – Какере, Толиссо, Мендес – Шерки – Ляказетт, Баркола.

Запасные: Риу, Боатенг, Густо, Энрике, Ауар, Лепенан, Жеффинью, Дембеле, Сарр.

Марсель: Пау Лопес – Балерди, Жиго, Колашинац – Каборе, Ронжье, Верету, Клосс – Ундер, Малиновский – Санчес.

Запасные: Бланко, Байли, Мбемба, Гендузи, Элмаз, Витинья, Муге.