Вінгер Шахтаря Давід Нерес продовжує роздумувати над майбутнім у Європі. До нього приглядаються у Франції.

Ліон не надто вдало проводить поточний сезон (10 сходинка Ліги 1), тому хоче скористатись опцією підписання гравців з УПЛ, яким ФІФА надав дозвіл тимчасово змінювати клуб.

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Як інформує Foot Mercato, на радарах "хлопчиськ" знову опинився Давід Нерес. Французи вже стежили за 25-річним бразильцем наприкінці літа. Наразі серйозних контактів між сторонами немає, та сам вінгер вважає переїзд у Ліон цікавою нагодою.

Нагадаємо, Нерес приєднався до Шахтаря взимку, але поки не зіграв за клуб в офіційних матчах. На зимових зборах з чотирма голами він став найкращим бомбардиром команди.

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