Ліга 1, 3-й тур

Лион – Клермон – 3:3

Голы: Дембеле, 5 (пен.), 21, Пакета, 45+1 – Диоманд, 12 (аг.), Рашани, 80, 90+1

Бордо – Анже – 1:1

Голы: Мара, 10 – Тома, 38

Метц – Реймс – 1:1

Голы: Майга, 14 – Манетзи, 7

Монпелье – Лорьян – 3:1

Голы: Саванье, 50, Мавидиди, 58, Делор, 83 – Берто, 21 (аг.)

Удаление: Мендес, 86 (Л)

Страсбур – Труа – 1:1

Голы: Томассон, 77 – Тузгар, 19

Ренн – Нант – 1:0

Гол: Террье, 58

Ницца – Марсель – 1:0 (прерван на 75 минуте)

Гол: Дольберг, 49

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Лион был фаворитом поединка с Клермон и активно доказывал свой статус. До 80 минуты хозяева побеждали со счетом 3:1, но гости не сдались и еще дважды забили до финального свистка, вырвав ничью.

Форвард Труа Николай Кухаревич начал матч против Страсбура на скамейке запасных. Команда украинца быстро вышла вперед. Ближе к концу матча хозяева выровняли положение. После этого тренер Труа все же выпустил Николая спасать ситуацию, но изменить счет украинцу не удалось.

Богатым на эмоции стал поединок Ниццы и Марселя. Хозяева открыли счет на старте второго тайма, но завершить матч командам было не суждено. Ближе к финальному свистку фаны Ниццы начали бросать в звезду Марселя Димитри Пайе различные предметы, а форвард ответил болельщикам тем же. В итоге разъяренные фаны выбежали на поле, и арбитр был вынужден прервать матч.

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА ЧЕМПИОНАТА ФРАНЦИИ