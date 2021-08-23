Лион безвольно опозорился с дебютантом, Кухаревич и Труа не дожали Страсбур, фаны Ниццы сорвали матч против Марселя
Состоялись матчи третьего тура чемпионата Франции. Читайте отчет поединков на Футбол 24.
Ліга 1, 3-й тур
Лион – Клермон – 3:3
Голы: Дембеле, 5 (пен.), 21, Пакета, 45+1 – Диоманд, 12 (аг.), Рашани, 80, 90+1
Бордо – Анже – 1:1
Голы: Мара, 10 – Тома, 38
Метц – Реймс – 1:1
Голы: Майга, 14 – Манетзи, 7
Монпелье – Лорьян – 3:1
Голы: Саванье, 50, Мавидиди, 58, Делор, 83 – Берто, 21 (аг.)
Удаление: Мендес, 86 (Л)
Страсбур – Труа – 1:1
Голы: Томассон, 77 – Тузгар, 19
Ренн – Нант – 1:0
Гол: Террье, 58
Ницца – Марсель – 1:0 (прерван на 75 минуте)
Гол: Дольберг, 49
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Лион был фаворитом поединка с Клермон и активно доказывал свой статус. До 80 минуты хозяева побеждали со счетом 3:1, но гости не сдались и еще дважды забили до финального свистка, вырвав ничью.
Форвард Труа Николай Кухаревич начал матч против Страсбура на скамейке запасных. Команда украинца быстро вышла вперед. Ближе к концу матча хозяева выровняли положение. После этого тренер Труа все же выпустил Николая спасать ситуацию, но изменить счет украинцу не удалось.
Богатым на эмоции стал поединок Ниццы и Марселя. Хозяева открыли счет на старте второго тайма, но завершить матч командам было не суждено. Ближе к финальному свистку фаны Ниццы начали бросать в звезду Марселя Димитри Пайе различные предметы, а форвард ответил болельщикам тем же. В итоге разъяренные фаны выбежали на поле, и арбитр был вынужден прервать матч.
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