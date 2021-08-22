Лига 1, 3-й тур

Сент-Этьен – Лилль – 1:1

Гол: Соу, 85 – Йилмаз, 38

"Доги" после сенсационного триумфа в сезоне 2020/21 еще не знали вкуса побед в новой кампании, уступив Ницце (0:4) и расписав ничью с Метцом (3:3).

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Команда Жослена Гурвеннека увереннее начала встречу, но забить не могла. Удалось ей это только в конце первого тайма: оборона Сент-Этьена обрезалась перед штрафной, а мяч оказался у Бурака Йилмаза, который эффектно разобрался с соперниками и шедеврально пробил.

После перерыва "зеленые" помчались отыгрываться, но Лилль отчаянно оборонялся. Правда, защитные редуты не выдержали и Сент-Этьен их пронзил. На помощь пришел угловой, после подачи с которого счет на табло на 85-й минуте сравнял Соу. Команды еще по очереди атаковали, но никто больше не забивал – 1:1 в итоге.

Сент-Этьен с тремя очками временно поднялся на девятое место, а Лилль с двумя зачетными баллами расположился 13-м.

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