Офіційний транслятор Ліги 1 Amazon Prime Video був змушений почистити інтершум центрального матчу 20-го туру чемпіонату Франції між Ліоном і Марселем (1:0).

Amazon Prime тимчасово видалив відеозапис матчу Ліон – Марсель зі своєї платформи, щоб відредагувати звук і стерти звуки гомофобних вигуків, якими відзначилися вболівальники господарів. Про це інформує L'Equipe.

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"У зв'язку з подіями, що пропагують ненависть, насильство або дискримінацію щодо людини або групи осіб під час матчу, повтор цього матчу недоступний", – йдеться в офіційній заяві платформи.

Повідомляється, що до такого методу Amazon Prime вдається не вперше. Згідно з джерелом, з моменту впровадження цієї інновації подібні випадки траплялися вже з десятком матчів Ліги 1 і Ліги 2.

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