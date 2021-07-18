"Он ярко себя проявил. Он игрок МЮ и хочет бороться за место в составе. Он вернулся из Вест Хэма уверенным в себе, полным энергии. Думаю, все видели, что он делал в конце сезона в Вест Хэме.

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Он по-прежнему входит в мои планы. Я ожидаю увидеть его в МЮ в начале сезона", – цитирует Сульшера Sky Sports.

Напомним, зимой Лингард присоединился к Вест Хэму на правах аренды, где провел в АПЛ 16 матчей, в которых отметился 9-ю голами и 4-мя ассистами. Его ктонтракт с МЮ рассчитан до лета 2022-го.

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