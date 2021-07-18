"Він яскраво себе проявив. Він гравець МЮ і хоче боротися за місце у складі. Він повернувся з Вест Хема впевненим в собі, повним енергії. Думаю, всі бачили, що він робив в наприкінці сезону у Вест Хемі.

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Він як і раніше входить в мої плани. Я очікую побачити його в МЮ на початку сезону", – цитує Сульшера Sky Sports.

Нагадаємо, взимку Лінгард приєднався до Вест Хема на правах оренди, де провів в АПЛ 16 матчів, в яких відзначився 9-ма голами та 4-ма асистами. Його ктонтракт з МЮ розрахований до літа 2022-го.

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