Руководство МЮ рассматривает вариант с подписанием нападающего Реала Жуниора Винисиуса, сообщает The Mirror.

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Реал также заинтересован в трансфере 21-летнего бразильца, ведь Перес не теряет надежды приобрести форварда ПСЖ Килиана Мбаппе и нуждается в ресурсах для этого. Мадридцы рассчитывают получить за Жуниора около 70 млн евро.

Напомним, "сливочные" приобрели Винисиуса у Фламенго за 45 млн евро. В прошлом сезоне Ла Лиги Жуниор провел 35 матчей, в которых отметился тремя голами и совершил столько же ассистов.

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