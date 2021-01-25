По сообщениям СМИ, 42-летнего специалиста должны уволить уже скоро, а преемником Фрэнка станет экс-тренер ПСЖ Томас Тухель. На такую ​​информацию одним из первых отреагировал Гари Линекер.

Челси сегодня уволит Лэмпарда – клуб уже договорился с новым тренером

"Сообщают, что Лэмпарда уволят сегодня. Абсолютно бессмысленное решение, принятое после первой же неудачной серии. С самого начала было очевидно, что ему понадобится время, в клуб пришло так много новичков. Сила в терпении – в футболе это редко понимают. Они ничему не учатся", – написал Гари в своем Twitter.

Заметим, Фрэнк Лэмпард возглавил Челси летом 2019-го. В прошлом сезоне "аристократы" под его руководством финишировали четвертыми в итоговой таблице АПЛ. В этой кампании дела не слишком хороши – 9 ступень после 19 сыгранных туров.

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