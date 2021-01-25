За повідомленнями ЗМІ, 42-річного фахівця мають звільнити вже незабаром, а наступником Френка стане екс-тренер ПСЖ Томас Тухель. На таку інформацію одним із перших відреагував Гарі Лінекер.

Челсі сьогодні звільнить Лемпарда – клуб вже домовився з новим тренером

"Повідомляють, що Лемпарда звільнять сьогодні. Абсолютно безглузде рішення, ухвалене після першої ж невдалої серії. З самого початку було очевидно, що йому знадобиться час, в клуб прийшло так багато новачків. Сила в терпінні – у футболі це рідко розуміють. Вони нічому не вчаться", – написав Гарі у своєму Twitter.

Зауважимо, Френк Лемпард очолив Челсі влітку 2019-го. Минулого сезону "аристократи" під його керівництвом фінішували четвертими у підсумковій таблиці АПЛ. У цій кампанії справи не надто добрі – 9 сходинка після 19 зіграних турів.

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