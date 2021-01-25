Похоже, руководство лондонцев решило окончательно попрощаться с Фрэнком Лэмпардом из-за не совсем убедительных результатов.

Челси отправит главного тренера Фрэнка Лэмпарда в отставку уже в ближайшее время, утверждает The Telegraph. Официально объявить об этом решении "пенсионеры" могут в течение суток.

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По информации авторитетного Рафаэля Хонигштайна, следующим тренером "синих" будет Томас Тухель. Челси и немецкий специалист уже почти согласовали все детали контракта. Среди претендентов раньше называли Авраама Гранта, Андрея Шевченко, Ральфа Рангника и других.

Заметим, Фрэнк Лэмпард возглавил Челси летом 2019-го. В прошлом сезоне "аристократы" под его руководством финишировали четвертыми в итоговой таблице АПЛ. В этой кампании дела не слишком хороши – 9 ступень после 19 сыгранных туров.

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