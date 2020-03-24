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Линекер добровольно ушел на карантин – у сына легенды признаки коронавируса

10:27 27 Читати українською
Линекер добровольно ушел на карантин – у сына легенды признаки коронавируса
Гари Линекер / фото из соцсетей

Бывший форвард сборной Англии Гари Линекер решил самоизолироваться на фоне распространения коронавируса в Англии.

"Нахожусь в самоизоляции, поскольку у Джорджа (сына. – прим.) появились симптомы. Они не ярко выражены, но он полностью потерял вкус и не чувствует запахов.

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Он был у меня в гостях около недели, мы вместе проводили время. Я проявляю бдительность, мою руки, избегаю контактов, но нужна изоляция", – написал Линекер в своем Твиттере.

Напомним, пандемия коронавируса парализовала футбольный мир. Евро-2020 уже перенесено, национальные чемпионаты и еврокубки приостановлены на неопределенный срок.

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коронавирус Англия Гари Линекер
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