Ліга 1, 3-й тур

Сент-Етьєн – Лілль – 1:1

Гол: Соу, 85 – Їлмаз, 38

"Доги" після сенсаційного тріумфу у сезоні 2020/21 не здобули ще жодної звитяги у новій кампанії, поступившись Ніцці (0:4) й розписавши нічию з Метцом (3:3).

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Команда Жослена Гурвеннека впевненіше розпочала зустріч, але забити не могла. Вдалось їй це аж наприкінці першого тайму: оборона Сент-Етьєна обрізалась перед штрафним, а м'яч опинився у Бурака Їлмаза, який ефектно розібрався з суперниками і шедеврально пробив.

По перерві "зелені" помчали відігруватись, але Лілль відчайдушно оборонявся. Щоправда, захисні редути не витримали і Сент-Етьєн пробив їх. На допомогу прийшов кутовий, після подачі з якого рахунок на табло на 85-й хвилині зрівняв Соу. Команди ще по черзі атакували, але ніхто більше не забивав – 1:1 у підсумку.

Сент-Етьєн із трьома очками тимчасово піднявся на дев'яту сходинку, а Лілль з двома заліковими балами розташувався 13-м.

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