Полузащитник Аталанты Руслан Малиновский не скрывал радости после триумфа над "Старой синьорой". В активе украинца – победный мяч на 87 минуте после выхода на замену.

"Я доволен результатом и голом. Было важно взять три очка. У нас осталось семь финалов. Мы должны бороться за максимальное количество очков в каждом из матчей.

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У Ювентуса сильные нападающие, но мы очень хорошо сыграли в защите. Победа над Ювентусом – это очень приятно. Хочу помогать команде и выкладываться на все 100%. Но это сложно, когда ты входишь в игру. В первые несколько минут тебе нужно играть быстро, но после этого у меня все было в порядке, и я забил. Я счастлив", – цитирует Малиновского Tutto Atalanta со ссылкой на Sky Sport Italia.

Заметим, благодаря победе "Богиня" обошла Роналду и Ко в турнирной таблице Серии А. Бергамаски с 64 очками теперь третьи, а туринцы – четвертые.

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