Яремчук отметился эффектным дублем и ассистом за Гент – видео феерии украинца
Форвард сборной Украины Роман Яремчук продолжает покорять просторы Бельгии.
Украинец вышел в стартовом составе на принципиальное противостояние с Зюлте-Варегемом. Уже за первые полчаса матча Роман огорчил соперника дважды.
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Сначала наш соотечественник разрезным пасом вывел Кастро-Монтеса на свидание с голкипером, которое тот уверенно реализовал. А уже через несколько минут Яремчук забил сам, выиграв позицию у защитника и замкнув прострел с фланга. В конце встречи Роман еще и оформил дубль – он накрутил защитников и пробил в дальний угол.
В общем украинский форвард отметился 20 голами в футболке "буйволов" в 37 поединках. Также Роман Яремчук в свой актив записал уже 7 результативных передач.
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Ассист Яремчука:
Гол Яремчука:
Второй гол Яремчука: