Украинец вышел в стартовом составе на принципиальное противостояние с Зюлте-Варегемом. Уже за первые полчаса матча Роман огорчил соперника дважды.

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Сначала наш соотечественник разрезным пасом вывел Кастро-Монтеса на свидание с голкипером, которое тот уверенно реализовал. А уже через несколько минут Яремчук забил сам, выиграв позицию у защитника и замкнув прострел с фланга. В конце встречи Роман еще и оформил дубль – он накрутил защитников и пробил в дальний угол.

В общем украинский форвард отметился 20 голами в футболке "буйволов" в 37 поединках. Также Роман Яремчук в свой актив записал уже 7 результативных передач.

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Ассист Яремчука:

Гол Яремчука:

Второй гол Яремчука: