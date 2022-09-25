Лига наций: Жерсон голом принес победу Люксембургу, поражение Турции на Фарерах
Команды группы С1 завершили Лигу наций 2022/23. Счет и обзор матчей 6-го тура – в этой новости на "Футбол 24".
Лига наций, 6 тур
Дивизион C, группа 1
Люксембург – Литва – 1:0
Гол: Жерсон Родригес, 88
Фарерские острова – Турция – 2:1
Голиі: Давидсен, 53, Эдмундссон, 59 – Гюрлер, 89
Турнирной интриги в этой группе не было совсем – ни одна из команд уже не могла изменить свою позицию в таблице, независимо от результатов последнего тура. Турция уже готовится к Лиге B, а Литва – к плей-офф за сохранение места в третьем дивизионе.
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В стартовом составе Люксембурга на домашний матч с Литвой вышли до сих пор принадлежащий Динамо Жерсон Родригес, а также экс-защитник Карпат Марвин Мартинс. Они, как и другие игроки, в первом тайме не забивали. На 61-й минуте именно Жерсон, казалось, открыл счет – нападающий ударом с лета переправил мяч в сетку. Гол отменили. Впрочем, на 88-й минуте динамовец достиг своего и принес своей сборной победу. Люксембург финишировал вторым, Литва – последняя.
Поединок на Фарерах тоже не принес забитых мячей до перерыва. Турция, играя экспериментальным составом, распаковала ворота Фарерских островов в конце первого тайма, но VAR отменил гол. Во втором тайме забили островяне – гол записали на Давидсена. Существенно помог Озан Кабак, от которого мяч влетел в сетку. Вскоре фарерцы удвоили свое преимущество после точного удара Эдмундссона в дальний угол. Гол Турции в конце игры не позволил гостям уйти от первого поражения перед выходом в Лигу B.
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