Довбик бросает Холанду вызов, Украина удивляет, новые герои перед матчем года
18:24 - Читати українською
Разгромная победа сборной Украины над Арменией стала звездным часом Артема Довбика, который отличился дублем в поединке Лиги наций. О вызове Холанду от украинского форварда и других интересностях поединка смотрите на YouTube-канале Футбол 24.
завершено
Александр Тымчик 22’
Александр Зубков 57’
Артем Довбик 69’
Даниил Игнатенко 81’
Артем Довбик 84’
22’ Александр Тымчик
57’ Александр Зубков
69’ Артем Довбик
81’ Даниил Игнатенко
84’ Артем Довбик
На разгром ответили разгромом! После резонансного фиаско в Шотландии, национальная сборная Украины эффектно реабилитировалась в глазах болельщиков, разбив Армению (5:0) в Лиге наций.
Юрий Гаврищак и заместитель главного редактора "Футбол 24" Тарас Котив отсыпали множество комплиментов нашим футболистам. Но впадать в эйфорию не стоит. 27 сентября – главный матч года для команды Петракова. Играем с той же Шотландией. И там нужна только победа.
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