Разгромная победа сборной Украины над Арменией стала звездным часом Артема Довбика, который отличился дублем в поединке Лиги наций. О вызове Холанду от украинского форварда и других интересностях поединка смотрите на YouTube-канале Футбол 24.

На разгром ответили разгромом! После резонансного фиаско в Шотландии, национальная сборная Украины эффектно реабилитировалась в глазах болельщиков, разбив Армению (5:0) в Лиге наций.

Юрий Гаврищак и заместитель главного редактора "Футбол 24" Тарас Котив отсыпали множество комплиментов нашим футболистам. Но впадать в эйфорию не стоит. 27 сентября – главный матч года для команды Петракова. Играем с той же Шотландией. И там нужна только победа.