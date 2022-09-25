Ліга націй, 6 тур

Дивізіон C, група 1

Люксембург – Литва – 1:0

Гол: Жерсон Родрігес, 88

Фарерські острови – Туреччина – 2:1

Голи: Давідсен, 53, Едмундссон, 59 – Гюрлер, 89

Турнірної інтриги в цій групі не було зовсім – жодна із команд вже не могла змінити своєї позиції в таблиці, незалежно від результатів останнього туру. Туреччина вже готується до Ліги B, а Литва – до плей-офф за збереження місця в третьому дивізіоні.

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У стартовому складі Люксембургу на домашній матч із Литвою вийшли Жерсон Родрігес, який досі належить Динамо, а також екс-захисник Карпат Марвін Мартінс. Вони, як і інші гравці, в першому таймі не забивали. На 61-й хвилині саме Жерсон, здавалося, відкрив рахунок – нападник ударом з льоту переправив м'яч у сітку. Гол скасували. Втім, на 88-й хвилині динамівець таки досяг свого і приніс своїй збірній перемогу. Люксембург фінішував другим, Литва – остання.

Поєдинок на Фарерах теж не приніс забитих м'ячів до перерви. Туреччина, граючи експериментальним складом, розпакувала ворота Фарерських островів наприкінці першого тайму, але VAR скасував гол. У другому таймі забили острів'яни – гол записали на Давідсена. Суттєво допоміг Озан Кабак, від якого м'яч влетів у сітку. Незабаром фарерці подвоїли свою перевагу після влучного удару Едмундссона в дальній кут. Гол Туреччини наприкінці гри не дозволив гостям уникнути першої поразки перед виходом в Лігу B.

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