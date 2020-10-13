Главный тренер сборной Чехии Ярослав Шилгавы не сможет руководить командой во время матча 4-го тура Лиги наций против Шотландии.

Накануне 58-летний специалист сдал тест на коронавирус, который оказался положительным. Сборная Чехии отправится на матч против Шотландии без своего наставника, сообщает Федерация футбола Чехии.

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Отмечается, что Ярослав Шилгавы пребывает на карантине, пока симптомы болезни у него не проявляются. Команду к игре с Чехией готовит ассистент Иржи Хитри.

Добавим, что матч Шотландия – Чехия в рамках 4-го тура в группе 4 дивизиона В состоится 14 октября, начало игры в 21:45. В данный момент британцы возглавляют квартет, имея 7 очков, но у чехов лишь на один пункт меньше.

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