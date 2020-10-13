Головний тренер збірної Чехії Ярослав Шилгави не зможе керувати командою під час матчу 4-го туру Ліги націй проти Шотландії.

Напередодні 58-річний фахівець здав тест на коронавірус, який виявився позитивним. Збірна Чехії вирушить на матч проти Шотландії без свого керманича, повідомляє Федерація футболу Чехії.

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Зазначається, що Ярослав Шилгави пребуває на карантині, наразі симптоми хвороби у нього не проявляються. Команду до гри з Чехією готує асистент Іржи Хитрі.

Додамо, що матч Шотландія – Чехія в рамках 4-го туру в групі 4 Дивізіону В відбудеться 14 жовтня, початок гри о 21:45. Наразі британці очолюють квартет, маючи 7 очок, але у чехів лише на один пункт менше.

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