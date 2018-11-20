Лига наций: Македония разгромила Гибралтар, Лихтенштейн сыграл вничью с Арменией

Македония разгромила Гибралтар, Лихтенштейн сыграл в ночь с Арменией

Состоялись матчи 6-го тура в дивизионе D. Македония без проблем победила Гибралтар, Армения расписала ничью с Лихтенштейном.

Армения на выезде противостояла Лихтенштейну. Гостям быстро удалось открыть счет благодаря голу Адамяна. Хозяева смогли восстановить паритет еще в первом тайме усилиями Бухеля, отличившийся на 44-й минуте.

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Сразу после перерыва хозяева вышли вперед. Точный удар по воротам армян удался Хаслеру. Под занавес второго тайма Карапетян спас сборную Армении от поражения. В итоге 2:2 боевая ничья Лихтенштейна и Армении.

В другом матче квартета македонцы камня на камне не оставили от Гибралтара. Бардхи открыл счет на 27-й минуте встречи. После перерыва забить удалось Трайковски и Нестеровски, который оформил дубль.

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Лига наций, D4, 6-й тур

Лихтенштейн – Армения – 2:2

Голы: Бухель, 44, Хаслер, 47 - Адамян, 9, Карапетян, 85

Македония – Гибралтар – 4:0

Голы: Бардхи, 27 Нестеровский, 67,80, Траковски 90+2