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Лига наций: Словакия проиграла Чехии и вылетела в дивизион С, Дания и Ирландия разошлись миром

19 ноября 23:38 52 Читати українською
Лига наций: Словакия проиграла Чехии и вылетела в дивизион С, Дания и Ирландия разошлись миром
Патрик Шик / Соцсети

Состоялись матчи в дивизионе В Лиги наций. Чехия победила Словакию, Дания и Ирландия расписали ничью.

В группе 1, где находится сборная Украины, Чехия принимала Словакию, единственный гол во встрече забил Патрик Шик, чем принес победу чехам и вытеснил словаков в дивизион С. Украина, как известно, заняла первое место в группе.

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В группе 4 дивизиона В Дания встречалась с Ирландией в матче, который ничего не решал. Ирландия уже выбыла в низший дивизион, а Дания выиграла свою группу. Сам матч закончился с нулями на табло.

Лига Наций. Дивизион В. Группа 1

Чехия – Словакия – 1:0

Гол: Шик, 32

Дания – Ирландия – 0:0

Лига наций3 тур

Словакия - Чехия: Суббота 13 октября 2018

Словакия
Матч окончен
1 : 2
Чехия
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Лига наций Ирландия Словакия - Чехия Дания - Ирландия Дания Дания Словакия Словакия Чехия Чехия
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