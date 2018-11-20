Лига наций: Нидерланды спасли ничью в матче с Германией и вышли в Финал четырех турнира

В заключительном туре группового этапа Лиги наций сборная Германии дома не смогла победить голландцев и покинула первый дивизион. Счет и отчет о матче читайте на сайте "Футбол 24".

Голландцам необходимо было хотя бы ничья в этом матче, чтобы попасть в плей-офф Лиги наций, тогда как турнирное положение Германии никак не изменилось бы от любого результата игры. Однако это расслабило сборную Нидерландов, ведь немцы вышли вперед уже на 9-й минуте. Гнабри сбросил на Вернера, а Тимо удался удивительно классный удар слета прямо в нижний угол. Голландцы продолжали больше владеть мячом, однако это не приводило к опасным моментам. А вот немцы надежно играли в защите и остро атаковали и довольно быстро удвоили свое преимущество. Кроос роскошной передачей нашел Сане, тот не сумел удачно ее обработать, однако смог пробросить мимо Тете и пробить в дальний угол.



Второй тайм картину матча не изменил, разве что немцы выровняли владение мячом. Острые моменты были у сборной Германии, например выход 1 на 1 Вернера или его дальний удар, тогда как голландцы ничего не могли создать. Ситуация изменилась в последние 10 минут, когда Промес в затяжной атаке пробил под штангу без шансов для Нойера. Голландцы почувствовали, что могут сравнять счет и сделали это в компенсированное время. Спас ничью капитан Вирджил ван Дейк, который подключился к атаке, среагировал на отскок от защитника и мощным ударом слета поразил ворота Нойера.



Эта ничья позволила голландцам выйти в плей-офф Лиги наций, тогда как Германия покидает дивизион А без единой победы.

Лига наций, 6-й тур, группа A1

Германия – Нидерланды – 2:2

Голы: Вернер, 9, Сане, 20 – Промес, 85, Ван Дейк, 90+1