Ліга націй: Литва програла Румунії та вилетіла у дивізіон D, Шотландія розтрощила Албанію

Відбулись матчі у дивізіоні С Ліги націй. Румунія перемогла Литву, Шотландія – Албанію.

У матчі першої групи дивізіону С Ліги націй Албанія приймала Шотландію. Господарі пропустили по 2 м'ячі у кожному з таймів та поступились 0:4.

Ліга націй: Сербія обіграла Чорногорію та закріпилась на першому місці у групі

Після цього матчу Шотландія та Ізраїль мають по 6 очок, Албанія замикає турнірну таблицю першої групи з 3 очками.

У матчі 4 групи дивізіону С Румунія приймала аутсайдера квартету – Литву. Господарі не дали шансу прибалтам. Рахунок на табло після фінального свистка – 3:0. Литва має 0 очок та вилітає у дивізіон D. Румунія на 2 місці з 9 балами.

Ліга націй: Туреччина програла Швеції та вилетіла з дивізіону В

Ліга націй, дивізіон С, група 1

Албанія – Шотландія – 0:4

Голи: Фрейзер, 14, Флетчер, 45+2 (пен), Форрест, 55, 67

Вилучення: Маврай, 22 (Албанія)

Група 4

Румунія – Литва – 3:0

Голи: Пушкаш, 7, Кешеру, 47, Станчу, 65