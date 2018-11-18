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Ліга націй: Литва програла Румунії та вилетіла у дивізіон D, Шотландія розтрощила Албанію

17 листопада 23:50 317 Читать на русском
Ліга націй: Литва програла Румунії та вилетіла у дивізіон D, Шотландія розтрощила Албанію
Шотландія розтрощила Албанію

Відбулись матчі у дивізіоні С Ліги націй. Румунія перемогла Литву, Шотландія – Албанію.

У матчі першої групи дивізіону С Ліги націй Албанія приймала Шотландію. Господарі пропустили по 2 м'ячі у кожному з таймів та поступились 0:4.

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Після цього матчу Шотландія та Ізраїль мають по 6 очок, Албанія замикає турнірну таблицю першої групи з 3 очками.

У матчі 4 групи дивізіону С Румунія приймала аутсайдера квартету – Литву. Господарі не дали шансу прибалтам. Рахунок на табло після фінального свистка – 3:0. Литва має 0 очок та вилітає у дивізіон D. Румунія на 2 місці з 9 балами.

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Ліга націй, дивізіон С, група 1

Албанія – Шотландія – 0:4

Голи: Фрейзер, 14, Флетчер, 45+2 (пен), Форрест, 55, 67

Вилучення: Маврай, 22 (Албанія)

Група 4

Румунія – Литва – 3:0

Голи: Пушкаш, 7, Кешеру, 47, Станчу, 65

Ліга націй5 тур

Албанія - Шотландія: Субота 17 листопада 2018

Албанія
Матч завершено
0 : 4
Шотландія
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Теги
Ліга націй Шотландія Шотландія Албанія Албанія Албанія - Шотландія Румунія Литва Литва Румунія - Литва
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