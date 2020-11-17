Завершились два поединка в группе C1 Лиги наций УЕФА: черногорцы разгромили киприотов дома, а сборные Люксембурга и Азербайджана не выявили сильнейшего. Отчет читайте на "Футбол 24".

Лига наций, дивизион C, группа 1

Черногория – Кипр – 4:0

Голы: Йоветич, 14, Болевич, 25, 28, Мугоша, 60

Люксембург – Азербайджан – 0:0

Нереализованный пенальти: Синани, 45+2

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В Подгорице хозяева шокировали островитян тремя голами в стартовые 30 минут. Открыл счет ветеран Стеван Йоветич, выигравший второй этаж после классного навеса Вукчевича с правого фланга. Далее Александар Болевич оформил дубль в течение трех минут: сначала форвард Льежа убежал на свидание с кипером после паса с собственной половины и пробил мимо Деметриса в дальний угол, а потом вообще обыграл вратаря и забил в пустые ворота. Добил Кипр Штефан Мугоша – Йоветич вывел его на оперативный простор разрезной передачей, а форвард в очередной раз реализовал выход один на один с Деметрисом.

Зато сборная Люксембурга не справилась дома с азербайджанцами. Хозяева полностью переиграли кавказцев по статистическим показателям, но так и не сумели воплотить свое преимущество в забитые мячи. Не помог даже одиннадцатиметровый. В добавленное к первому тайму время Даниэль Синани не сумел реализовать пенальти. Штатный исполнитель 11-метровых "Красных львов" Жерсон Родригес пропустил поединок из-за коронавируса. Как следствие, 0:0.

Эти результаты позволили сборной Черногории победить в группе C1 и подняться в дивизион B Лиги наций. Тем временем Кипр вынужден доказывать класс дивизионе D.

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