Вингер сдал положительный тест на коронавирус, сообщает официальный твиттер сборной Люксембурга.

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Теперь Жерсон не поможет национальной команде в решающем матче Лиги наций против Азербайджана. Также не выйдет на поле еще один инфицированный – голкипер Антони Морис. Люксембург всерьез претендует на выход в дивизион B – "Красным львам" нужно победить своего соперника и дождаться осечки Черногории.

Напомним, что в составе киевского Динамо тоже немало больных коронавирусом. Среди новых инфицированных – защитник Сирота, а также полузащитники Сидорчук и Цыганков.

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