Давно поляки не видели растерянного Левандовски. После безвольного поражения от Италии (0:2) лучший игрок 2020 года сделал скандальный комментарий, который может стоить должности Бженчеку. Представители TVP Sport спросили звездного капитана о плане на игру, а тот ответил красноречивым молчанием. "Готовясь к этой игре, мы знали, что должны сохранять мяч и пытаться атаковать. Впрочем мы не создали ни одной голевой ситуации. Почти ничего не работало. Сложно играть, когда мало что получается. Мы даже не пробовали им навредить", – говорил сквозь зубы снайпер Баварии.

Ta cisza Roberta Lewandowskiego po pytaniu @JKurowski wyraża więcej niż tysiąc słów... Niewypowiedziane błaganie o radykalne zmiany #kadra2020 #ITAPOL pic.twitter.com/rLVCW8e0Qf — TVP SPORT (@sport_tvppl) November 15, 2020

В воскресенье "бело-красные" потеряли позицию лидера группы А элитного дивизиона Лиги Наций. Кризисом нашего географически соседа безжалостно воспользовались Италия с Нидерландами. Команда Бженчека опустилась на третью строчку с небольшими шансами на выход в финальную стадию, тем более "Кадра" завершает соревнования поединком с мощной "Оранье". Конечно, поляки могут настроиться на последний бой и позакрывать роты критикам, но проблема в другом – Левандовски больше не хочет работать с нынешним тренером сборной. Конфликт между самой звездой команды и 49-летним специалистом подтверждает директор TVP Sport Марек Школьниковски.

"Из того, что мне известно, между ними давно пробежала черная кошка. Роберт не собирается это терпеть. Более того, несколько других важных игроков имеют подобное настроение. Матч с Нидерландами решит будущее тренера", – отметил авторитетный медийник.

Немало местных экспертов призывают президента Польского футбольного союза Збигнева Бонека хорошо обдумать будущее наставника, мол со столь паскудной атмосферой в раздевалке "Кадра" рискует опозориться на Евро. Впрочем руководство PZPN пока не имеет единой позиции по этой ситуации. Бонеку вроде бы не понравилось поведение Левандовски, который откровенно унизил тренера главной команды страны. Похожего мнения придерживается легенда краковской Вислы и сборной Польши Камиль Косовски. Резонансная статья последнего в колонке на Przeglad Sportowy свидетельствует о том, что поведение Роберта поддерживают далеко не все. "Капитан так не делает", – разочарованно пишет Камиль.

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"В воскресенье мы увидели истинное лицо "Кадры". Ранее хватало хороших матчей, но нужно признать, что иногда нам просто везло, как против Украины. Я думал, что мы играем с испанцами. Сумели выжать максимум из этого матча – победили несмотря на значительно худшую игру. Поединок с восточным соседом вновь продемонстрировал, что мы не можем проводить позиционные атаки, поэтому я бы отказался от подобной модели ведения игры.

В среду лучшим польским игроком стал Яцек Гуральски, но против итальянцев этого было недостаточно. Команда не прогрессирует. Роберто Манчини работает два года со сборной Италии, поэтому можем сравнить, какой проект действительно развивается... "Адзурра" вышла вторым составом, впрочем это не имело никакого значения, далеко не факт, что основа сыграла бы лучше. Серия А прогрессирует, местные исполнители не имеют проблем с тактикой, которая оказалась ахиллесовой пятой поляков. Без хороших вратарей ситуация была бы еще ужаснее.

На этот раз Левандовски слился с остальной командой. Я не заметил, чтобы он придерживал мяч. Нельзя сказать, что Роберт играл хорошо, а другие – плохо. Были только защитники и вратарь, других не существовало. Его поведение после игры, эта показательная тишина, которой все восхищаются, мне совсем не понравилась. Роберт научился дипломатии, но похожие вещи нужно говорить в лицо. Получилось даже хуже, чем если бы он прямо сказал тренеру, что тот не разбирается в футболе. Капитан так не делает.

(...) Не стоит делать ставку на молодых только потому, что они выступают в зарубежных клубах и обедают с Левандовски. Надеюсь, после Италии состоится тотальная перезагрузка и очищение. Я не ожидаю, что мы сыграем большую игру против Нидерландов и победим со счетом 4:0, но очень хочется увидеть команду, которая будет биться бок о бок", – отмечает Косовски, которого поддержали много фанов, даже те, кто грезит отставкой Бженчека . Фактически следующий поединок "Кадры" подтвердит или опровергнет конфликт, который очерняет репутацию первого номера Европы прямо сейчас.

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