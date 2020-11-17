Завершилися два поєдинки в групі C1 Ліги націй УЄФА: чорногорці розгромили кіпріотів вдома, а збірні Люксембургу та Азербайджану не виявили сильнішого. Звіт читайте на "Футбол 24".

Ліга націй, дивізіон C, група 1

Чорногорія – Кіпр – 4:0

Голи: Йоветіч, 14, Болєвіч, 25, 28, Мугоша, 60

Люксембург – Азербайджан – 0:0

Нереалізований пенальті: Сінані, 45+2

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У Подгоріці господарі шокували острів'ян трьома голами в стартові 30 хвилин. Відкрив рахунок ветеран Стеван Йоветіч, який виграв другий поверх після класного навісу Вукчевіча з правого флангу. Далі Александар Болєвіч оформив дубль упродовж трьох хвилин: спочатку форвард Льєжа втік на побачення з кіпером після пасу з власної половини й пробив повз Деметріса в дальній кут, а потім взагалі обіграв воротаря і забив у порожні ворота. Добив Кіпр Штефан Мугоша – Йоветіч вивів його на оперативний простір розрізною передачею, а форвард вкотре реалізував вихід віч-на-віч із Деметрісом.

Натомість збірна Люксембургу не впоралася вдома з азербайджанцями. Господарі повністю переграли кавказців за статистичними показниками, але так і не зуміли втілити власну перевагу в забиті м'ячі. Не допоміг навіть одинадцятиметровий. У доданий до першого тайму час Даніель Сінані не зумів реалізувати пенальті. Штатний виконавець 11-метрових "Червоних левів" Жерсон Родрігес пропустив поєдинок через коронавірус. Як наслідок, 0:0.

Ці результати дозволили збірній Чорногорії перемогти в групі C1 і піднятися до дивізіону B Ліги націй. Тим часом Кіпр змушений доводити клас у дивізіоні D.

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