Ліга націй, дивізіон D

Група D1

Мальта – Фарерські острови – 1:1

Голи: Гілом'є, 54 – Йонссон, 70

Андорра – Латвія – 0:5

Голи: Черномордійс, 6, Ікауньк'єс, 57, 60, Гутковскіс, 70, Раймондс, 90 (пен.)

Група D2

Гібралтар – Ліхтенштейн – 1:1

Голи: Брандле, 17 (аг.) – Фрік, 44

Іспанія зґвалтувала Німеччину, забивши шість голів і прорвавшись у фінал Ліги націй – Торрес оформив хет-трик

Мальтійці відкрили рахунок на початку другого тайму матчу проти Фарер і за такого рахунку могли розраховувати на першу сходинку групи D1. Проте гості знайшли у собі сили вирівняти рахунок. Нічия дозволила Фарерським островам очолити групу та продитись у дивізіон C.

Для збірної Латвії поєдинок проти Андорри нічого не вирішував окрім престижу, і вони скористались цим сповна. Гості відвантажили супернику 5 м'ячів без відповіді, фінішувавши на третій сходинці групи D1.

У паралельній групі Ліхтенштейн намагався скинути з першої сходинки Гібралтар, але господарі зуміли втримати нічию. Таким чином саме Гібралтар гратиме у дивізіоні C в наступному розіграші Ліги націй.

ТУРНІРНА ТАБЛИЦЯ ЛІГИ НАЦІЙ