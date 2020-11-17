Фарери вирвали у Мальти путівку в дивізіон С, Латвія знищила Андорру, Гібралтар підвищився у класі
Ліга націй, дивізіон D
Група D1
Мальта – Фарерські острови – 1:1
Голи: Гілом'є, 54 – Йонссон, 70
Андорра – Латвія – 0:5
Голи: Черномордійс, 6, Ікауньк'єс, 57, 60, Гутковскіс, 70, Раймондс, 90 (пен.)
Група D2
Гібралтар – Ліхтенштейн – 1:1
Голи: Брандле, 17 (аг.) – Фрік, 44
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Мальтійці відкрили рахунок на початку другого тайму матчу проти Фарер і за такого рахунку могли розраховувати на першу сходинку групи D1. Проте гості знайшли у собі сили вирівняти рахунок. Нічия дозволила Фарерським островам очолити групу та продитись у дивізіон C.
Для збірної Латвії поєдинок проти Андорри нічого не вирішував окрім престижу, і вони скористались цим сповна. Гості відвантажили супернику 5 м'ячів без відповіді, фінішувавши на третій сходинці групи D1.
У паралельній групі Ліхтенштейн намагався скинути з першої сходинки Гібралтар, але господарі зуміли втримати нічию. Таким чином саме Гібралтар гратиме у дивізіоні C в наступному розіграші Ліги націй.