Завершилась квалификация Лиги конференций 2022/23 – стали известны все 32 команды, которые поспорят за евротрофей в групповом турнире.

Украину на этой стадии будет представлять только СК Днепр-1 – Ворскла и Заря не смогли пройти квалификацию, вылетев уже в первом раунде. Команда Александра Кучера могла сыграть в Лиге Европы, но без шансов сгорела АЕКу из Ларнаки – 1:5 по сумме двух матчей.

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Отметим выход Вадуца в групповой турнир. Команда из Лихтенштейна на выезде одолела венский Рапид и стала первой командой в истории своей страны, которая вышла в групповую стадию еврокубка. Вадуц выступает во втором дивизионе Швейцарии – уникальный случай в истории еврокубков. Эта команда может сыграть со СК Днепр-1, ведь очутилась в разных корзинах с украинцами.

Жеребьевка Лиги конференций стартует сегодня, 26 августа, в 15:30 по Киеву.

Все участники группового турнира Лиги конференций 2022/23

Корзина 1: Вильярреал, Базель, Славия Прага, АЗ, Гент, Истанбул Башакшехир, Партизан, Вест Хэм.

Корзина 2: ЧФР Клуж, Мольде, Стяуа, Фиорентина, Кельн, Хапоель Беер-Шева, Аполлон, Слован Братислава.

Корзина 3: Ницца, Андерлехт, Жальгирис, Аустрия, Хартс, Шемрок Роверс, Сивасспор, Вадуц.

Корзина 4: СК Днепр-1, Лех, Словацко, Силькеборг, Юргорден, Пюник, РФС, Балкани.

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