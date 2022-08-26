Україну на цій стадії представлятиме лише СК Дніпро-1 – Ворскла і Зоря не змогли пройти кваліфікацію, вилетівши вже в першому для себе раунді. Команда Олександра Кучера могла зіграти в Лізі Європи, але без шансів згоріла АЕКу з Ларнаки – 1:5 за сумою двох матчів.

Динамо дізналося потенційних суперників – визначилися всі учасники групового раунду Ліги Європи 2022/23

Відзначимо вихід Вадуца у груповий турнір. Команда з Ліхтенштейну на виїзді здолала віденський Рапід і стала першою командою в історії своєї країни, яка вийшла в групову стадію єврокубка. Вадуц виступає в другому дивізіоні Швейцарії – унікальний випадок в історії єврокубків. Ця команда може зіграти з СК Дніпро-1, адже опинилася в різних кошиках з українцями.

Жеребкування Ліги конференцій стартує сьогодні, 26 серпня, о 15:30 за Києвом.

Всі учасники групового турніру Ліги конференцій 2022/23

Кошик 1: Вільяреал, Базель, Славія Прага, АЗ, Гент, Істанбул Башакшехір, Партизан, Вест Хем.

Кошик 2: ЧФР Клуж, Мольде, Стяуа, Фіорентина, Кельн, Хапоель Беєр-Шева, Аполлон, Слован Братислава.

Кошик 3: Ніцца, Андерлехт, Жальгіріс, Аустрія, Хартс, Шемрок Роверс, Сівасспор, Вадуц.

Кошик 4: СК Дніпро-1, Лех, Словацко, Сількеборг, Юргорден, Пюнік, РФС, Балкані.

СК Дніпро-1 не пройшов у Лігу Європи, зазнавши розгрому від АЕК Ларнаки – "спортклубівці" зіграють у Лізі конференцій