Ліга конференцій: всі учасники групового турніру – Вадуц встановив історичне досягнення і може зіграти зі СК Дніпро-1
Завершилася кваліфікація Ліги конференцій 2022/23 – стали відомі всі 32 команди, які посперечаються за євротрофей на груповому етапі.
Україну на цій стадії представлятиме лише СК Дніпро-1 – Ворскла і Зоря не змогли пройти кваліфікацію, вилетівши вже в першому для себе раунді. Команда Олександра Кучера могла зіграти в Лізі Європи, але без шансів згоріла АЕКу з Ларнаки – 1:5 за сумою двох матчів.
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Відзначимо вихід Вадуца у груповий турнір. Команда з Ліхтенштейну на виїзді здолала віденський Рапід і стала першою командою в історії своєї країни, яка вийшла в групову стадію єврокубка. Вадуц виступає в другому дивізіоні Швейцарії – унікальний випадок в історії єврокубків. Ця команда може зіграти з СК Дніпро-1, адже опинилася в різних кошиках з українцями.
Жеребкування Ліги конференцій стартує сьогодні, 26 серпня, о 15:30 за Києвом.
Всі учасники групового турніру Ліги конференцій 2022/23
Кошик 1: Вільяреал, Базель, Славія Прага, АЗ, Гент, Істанбул Башакшехір, Партизан, Вест Хем.
Кошик 2: ЧФР Клуж, Мольде, Стяуа, Фіорентина, Кельн, Хапоель Беєр-Шева, Аполлон, Слован Братислава.
Кошик 3: Ніцца, Андерлехт, Жальгіріс, Аустрія, Хартс, Шемрок Роверс, Сівасспор, Вадуц.
Кошик 4: СК Дніпро-1, Лех, Словацко, Сількеборг, Юргорден, Пюнік, РФС, Балкані.
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