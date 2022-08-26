Украину в этом турнире будет представлять только одна команда. Динамо вылетело в Лигу Европы из квалификации Лиги чемпионов. СК Днепр-1 не просто не сумел отыграть отставание после первого матча, а еще раз проиграл АЕКу и опустился в Лигу конференций.

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Во время жеребьевки, которая начнется сегодня, 26 августа, в 14:00, Динамо будет находиться в первой корзине. Следовательно, киевлянам пока удастся избежать встречи с сильнейшими командами турнира.

Лига Европы 2022/23, все участники группового этапа

Корзина 1

Манчестер Юнайтед, Рома, Арсенал, Лацио, Брага, Црвена Звезда, Динамо Киев, Олимпиакос

Корзина 2

Фейеноорд, Ренн, ПСВ, Монако, Реал Сосьедад, Карабах, Мальме, Лудогорец

Корзина 3

Шериф, Бетис, Мидтьюлланд, Будё-Глимт, Ференцварош, Унион Берлин, Фрайбург, Фенербахче

Корзина 4

Нант, ХИК, Штурм, АЕК Ларнака, Омония, Унион Сент-Жилуаз, Трабзонспор, Цюрих

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