Динамо узнало потенциальных соперников – определились все участники группового раунда Лиги Европы 2022/23
Завершились все матчи квалификационного этапа за право сыграть в основном раунде Лиги Европы сезона 2022/23.
Украину в этом турнире будет представлять только одна команда. Динамо вылетело в Лигу Европы из квалификации Лиги чемпионов. СК Днепр-1 не просто не сумел отыграть отставание после первого матча, а еще раз проиграл АЕКу и опустился в Лигу конференций.
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Во время жеребьевки, которая начнется сегодня, 26 августа, в 14:00, Динамо будет находиться в первой корзине. Следовательно, киевлянам пока удастся избежать встречи с сильнейшими командами турнира.
Лига Европы 2022/23, все участники группового этапа
Корзина 1
Манчестер Юнайтед, Рома, Арсенал, Лацио, Брага, Црвена Звезда, Динамо Киев, Олимпиакос
Корзина 2
Фейеноорд, Ренн, ПСВ, Монако, Реал Сосьедад, Карабах, Мальме, Лудогорец
Корзина 3
Шериф, Бетис, Мидтьюлланд, Будё-Глимт, Ференцварош, Унион Берлин, Фрайбург, Фенербахче
Корзина 4
Нант, ХИК, Штурм, АЕК Ларнака, Омония, Унион Сент-Жилуаз, Трабзонспор, Цюрих
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