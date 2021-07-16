Лига конференций, 1-й раунд квалификации, ответные матчи при участии украинцев

Струга – Лиепая – 1:4 (по сумме двух матчей – 2:5)

Голы: Шкендери, 57 – Укпа, 45, Додо, 47, 49, Карклинс, 62

Валмиера – Судува – 0:0 (1:2)

Урарту – Марибор – 0:1 (0:2)

Гол: Штурм, 85

Динамо Батуми – Тре Пенне – 3:0 (7:0)

Голы: Саного, 16, Манджгаладзе, 47, Фламарион, 50

Дила – Жилина – 2:1 (3:6)

Голы: Камара, 58, Вандерсон, 70 – Бичахчян, 45+5

Академия Пушкаша – Интер Турку – 2:0 (3:1)

Голы: Аннан, 4 (аг), ван Нифф, 87

Иван Петряк неожиданно вылетел из еврокубков, а Денис Дедечко не сумел выйти на Ворсклу, уступив финнам. В следующих матчах украинцы добывали положительные результаты.

Юрий Ткачук в составе Лиепаи разгромил македонцев и легко прошел в следующий раунд. Там же мы увидим Евгения Ефремова – его Судува расписала выгодную ничью с латвийскими соседями (сам Ефремов отыграл тайм).

Динамо Батуми повторно разгромило соперника из Сан-Марино. Александр Азацкий провел весь матч в основе, а уроженец Украины Гиули Манджгаладзе даже отметился голом. На фото с матча заметен украинский флаг на трибунах.

Артем Фаворов помог Академии Пушкаша одолеть финский Интер Турку. Андрей Демченко во главе грузинской Дилы переиграл словаков, однако вылетел из турнира по сумме двух матчей. Та же участь постигла Вадима Парамонова, чей Урарту во второй раз проиграл Марибору (украинец на поле не вышел).

Результаты других матчей: