Лига конференций, 1-й раунд квалификации

Арарат – Фехервар – 2:0 (первий матч 1:1)

Голы: Побулич, 33, Силю, 85

После ничьей в первом поединке бронзовому призеру прошлого сезона чемпионата Венгрии в Армении нужно было забивать.

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Однако хозяева не просто подтвердили неслучайность успеха недельной давности, а очень убедительнозавоевали путевку в следующий раунд. В середине первого тайма Побулич классным ударом со штрафного открыл счет, а в конце матча Солю поставил жирную точку, разобравшись с двумя опекунами и голкипером.

Отметим, что Иван Петряк вышел в стартовом составе Фехервара и провел на поле весь матч.

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