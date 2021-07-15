Лига конференций: Фехервар с Петряком сенсационно вылетел из еврокубков, проиграв Арарату
Венгерский Фехервар с Иваном Петряком завершили еврокубковую кампанию.
Лига конференций, 1-й раунд квалификации
Арарат – Фехервар – 2:0 (первий матч 1:1)
Голы: Побулич, 33, Силю, 85
После ничьей в первом поединке бронзовому призеру прошлого сезона чемпионата Венгрии в Армении нужно было забивать.
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Однако хозяева не просто подтвердили неслучайность успеха недельной давности, а очень убедительнозавоевали путевку в следующий раунд. В середине первого тайма Побулич классным ударом со штрафного открыл счет, а в конце матча Солю поставил жирную точку, разобравшись с двумя опекунами и голкипером.
Отметим, что Иван Петряк вышел в стартовом составе Фехервара и провел на поле весь матч.
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