Ліга конференцій, 1-й раунд кваліфікації, матчі-відповіді за участю українців

Струга – Лієпая – 1:4 (за сумою двох матчів – 2:5)

Голи: Шкендері, 57 – Укпа, 45, Додо, 47, 49, Карклінс, 62

Валмієра – Судува – 0:0 (1:2)

Урарту – Марибор – 0:1 (0:2)

Гол: Штурм, 85

Динамо Батумі – Тре Пенне – 3:0 (7:0)

Голи: Саного, 16, Манджгаладзе, 47, Фламаріон, 50

Діла – Жилина – 2:1 (3:6)

Голи: Камара, 58, Вандерсон, 70 – Бічахчян, 45+5

Академія Пушкаша – Інтер Турку – 2:0 (3:1)

Голи: Аннан, 4 (аг), ван Ніфф, 87

Іван Петряк несподівано вилетів з єврокубків, а Денис Дедечко не зумів вийти на Ворсклу, поступившись фінам. У наступних матчах українці здобували позитивні результати.

Юрій Ткачук у складі Лієпаї розгромив македонців і легко пройшов у наступний раунд. Там же ми побачимо Євгена Єфремова – його Судува розписала вигідну нічию з латвійськими сусідами (сам Єфремов відіграв тайм).

Динамо Батумі повторно розгромила суперника з Сан-Марино. Олександр Азацький провів весь матч в основі, а уродженець України Гіулі Манджгаладзе навіть відзначився голом. На фото з матчу помітний український прапор на трибунах.

Артем Фаворов допоміг Академії Пушкаша здолати фінський Інтер Турку. Андрій Демченко на чолі грузинської Діли переграв словаків, однак вилетів з турніру за сумою двох матчів. Та ж доля спіткала Вадима Парамонова, чий Урарту вдруге програв Марібору (українець на поле не вийшов).

Результати інших матчів: