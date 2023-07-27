Лига конференций, 2-й квалификационный раунд

Алашкерт – Дебрецен – 0:1

Гол: Лончар, 50

Арарат-Армения – Арис – 1:1

Голы: Еза, 11 – Пальма, 20

Ордабасы – Легия – 2:2

Голы: Садовски, 13, Мбоджи, 48 – Пекхарт, 63, Крамер, 86

Защитник Дебрецена Александр Романчук начал игру в запасе, но в конце первого тайма заменил травмированного партнера. В дебюте второй половины венгры забили – удара Лончара хватило для гостевой победы над Алашкертом.

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В паре Арарат-Армения – Арис украинцев нет, но именно кто-то из этих двух команд станет соперником Динамо на следующем этапе. Встреча в Армении не дала киевлянам подсказки. Соперники обменялись голами до середины первого тайма и больше не забивали – все определится в Греции.

Поединок Ордабасы и Легии мог подарить выход сразу трех наших представителей, но сыграл только Евгений Макаренко за казахов. Его одноклубник Артем Беседин до сих пор лечит травму, а Игорь Харатин просидел в запасе поляков. Матч получился ярким. Ордабасы получило преимущество в два гола, однако Легия нашла в себе силы отыграться. Здесь интрига также переносится на ответный матч.

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