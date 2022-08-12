Лига конференций, 3 раунд квалификации, ответные матчи

Кызыл-Жар – АПОЕЛ – 0:0, по сумме двух матчей – 0:1

Ракув – Спартак Трнава – 1:0, по сумме двух матчей – 3:0

Гол: Кочергин, 68

Петрокуб – Фехервар – 1:2, по сумме двух матчей – 1:7

Голы: Санду, 34 – Зивзивазде, 31, 40

Панатинаикос – Славия Прага – 1:1, по сумме двух матчей – 1:3

Голы: Шпорар, 58 – Юреска, 90+4

Жил Висенте – Рига – 4:0, по сумме двух матчей – 5:1

Голы: Нгонга, 16 (аг), Вильодрес, 22, Наварро, 45+1, 76 (пен)

Кишварда – Мольде – 2:1, по сумме двух матчей – 2:4

Голы: Асані, 14, 29 – Маннсверк, 69

Лех – Викингур – 4:1, по сумме двух матчей – 4:2

Голы: Ишак, 32, Вельде, 44, Марчвински, 96, Соуза, 119 – Джурич, 90+5

Удаление: Магнуссон, 110 (В)

Нереализованный пенальти: Соуза, 117 (Л)

Владислав Кочергин забил за Ракув в противостоянии со словацким Спартаком – польская команда прошла дальше. Евгений Макаренко помог Фехервару повторно одолеть Петрокуб, а вот Иван Петряк просидел матч в запасе. Тарас Качараба отыграл 90 минут за пражскую Славию и выбил Панатинаикос после выездной ничьей.

Заря вылетела из еврокубков, потерпев разгромное поражение от Университати

Юрий Бушман с Кызыл-Жаром удержал ничью против АПОЭЛа, но вылетел по сумме двух матчей. Юрий Вакулко не сумел с Ригой второй раз остановить португальцев – Жил Висенте устроил разгром и прошел в плей-офф.

Лех избежал позора, взяв реванш у Викингура. Команды сыграли 120 минут, но Цитаишвили так и не вышел со скамейки запасных. Кишварда с украинским трио в составе (Антон Кравченко, Богдан Мельник, Артем Одинцов) минимально одолела Мольде, однако после выездного разгрома этого оказалось мало.

Самое интересное из других матчей:

– Лихтенштейнский Вадуц сенсационно победил на выезде Коньяспор и выбил турок из Лиги конференций.

– Солигорский Шахтер деградировал после Вернидуба и Григорчука. Белорусы под руководством российского тренера вылетели от Клужа.

– Левски из Софии опозорился перед собственными болельщиками, проиграв мальтийскому Хамруну.