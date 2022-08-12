Лига конференций, квалификация: Кочергин забил, Качараба и Макаренко прошли дальше, сенсационный провал турок
Продолжается квалификация Лиги конференций. Сегодня состоялись ответные матчи 3 отборочного раунда. Рассказываем, как выступили украинцы.
Лига конференций, 3 раунд квалификации, ответные матчи
Кызыл-Жар – АПОЕЛ – 0:0, по сумме двух матчей – 0:1
Ракув – Спартак Трнава – 1:0, по сумме двух матчей – 3:0
Гол: Кочергин, 68
Петрокуб – Фехервар – 1:2, по сумме двух матчей – 1:7
Голы: Санду, 34 – Зивзивазде, 31, 40
Панатинаикос – Славия Прага – 1:1, по сумме двух матчей – 1:3
Голы: Шпорар, 58 – Юреска, 90+4
Жил Висенте – Рига – 4:0, по сумме двух матчей – 5:1
Голы: Нгонга, 16 (аг), Вильодрес, 22, Наварро, 45+1, 76 (пен)
Кишварда – Мольде – 2:1, по сумме двух матчей – 2:4
Голы: Асані, 14, 29 – Маннсверк, 69
Лех – Викингур – 4:1, по сумме двух матчей – 4:2
Голы: Ишак, 32, Вельде, 44, Марчвински, 96, Соуза, 119 – Джурич, 90+5
Удаление: Магнуссон, 110 (В)
Нереализованный пенальти: Соуза, 117 (Л)
Владислав Кочергин забил за Ракув в противостоянии со словацким Спартаком – польская команда прошла дальше. Евгений Макаренко помог Фехервару повторно одолеть Петрокуб, а вот Иван Петряк просидел матч в запасе. Тарас Качараба отыграл 90 минут за пражскую Славию и выбил Панатинаикос после выездной ничьей.
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Юрий Бушман с Кызыл-Жаром удержал ничью против АПОЭЛа, но вылетел по сумме двух матчей. Юрий Вакулко не сумел с Ригой второй раз остановить португальцев – Жил Висенте устроил разгром и прошел в плей-офф.
Лех избежал позора, взяв реванш у Викингура. Команды сыграли 120 минут, но Цитаишвили так и не вышел со скамейки запасных. Кишварда с украинским трио в составе (Антон Кравченко, Богдан Мельник, Артем Одинцов) минимально одолела Мольде, однако после выездного разгрома этого оказалось мало.
Самое интересное из других матчей:
– Лихтенштейнский Вадуц сенсационно победил на выезде Коньяспор и выбил турок из Лиги конференций.
– Солигорский Шахтер деградировал после Вернидуба и Григорчука. Белорусы под руководством российского тренера вылетели от Клужа.
– Левски из Софии опозорился перед собственными болельщиками, проиграв мальтийскому Хамруну.
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