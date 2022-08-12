Ліга конференцій, 3 раунд кваліфікації, матчі-відповіді

Кизил-Жар – АПОЕЛ – 0:0, за сумою двох матчів – 0:1

Ракув – Спартак Трнава – 1:0, за сумою двох матчів – 3:0

Гол: Кочергін, 68

Петрокуб – Фехервар – 1:2, за сумою двох матчів – 1:7

Голи: Санду, 34 – Зівзівазде, 31, 40

Панатінаїкос – Славія Прага – 1:1, за сумою двох матчів – 1:3

Голи: Шпорар, 58 – Юреска, 90+4

Жил Вісенте – Рига – 4:0, за сумою двох матчів – 5:1

Голи: Нгонга, 16 (аг), Вільйодрес, 22, Наварро, 45+1, 76 (пен)

Кішварда – Мольде – 2:1, за сумою двох матчів – 2:4

Голи: Асані, 14, 29 – Маннсверк, 69

Лех – Вікінгур – 4:1, за сумою двох матчів – 4:2

Голи: Ішак, 32, Вельде, 44, Марчвінскі, 96, Соуза, 119 – Джуріч, 90+5

Вилучення: Магнуссон, 110 (В)

Нереалізований пенальті: Соуза, 117 (Л)

Владислав Кочергін забив за Ракув у протистоянні зі словацьким Спартаком – польська команда пройшла далі. Євген Макаренко допоміг Фехервару повторно здолати Петрокуб, а от Іван Петряк просидів матч у запасі. Тарас Качараба відіграв 90 хвилин за празьку Славію та вибив Панатінаїкос після виїзної нічиєї.

Зоря вилетіла з єврокубків, зазнавши розгромної поразки від Універсітаті

Юрій Бушман з Кизил-Жаром втримав нічию проти АПОЕЛа, але вилетів за сумою двох матчів. Юрій Вакулко не зумів з Ригою вдруге зупинити португальців – Жил Вісенте влаштував розгром і пройшов у плей-офф.

Лех уник ганьби, взявши реванш у Вікінгура. Команди зіграли 120 хвилин, але Цітаішвілі так і не вийшов з лави запасних. Кішварда з українським тріо в складі (Антон Кравченко, Богдан Мельник, Артем Одінцов) мінімально здолала Мольде, однак після виїзного розгрому цього виявилося мало.

Найцікавіше з інших матчів:

– Ліхтенштейнський Вадуц сенсаційно переміг на виїзді Коньяспор і вибив турків з Ліги конференцій.

– Солігорський Шахтар деградував після Вернидуба та Григорчука. Білоруси під керівництвом російського тренера вилетіли від Клужа.

– Левськи з Софії зганьбився перед власними вболівальниками, програвши мальтійському Хамруну.