Владислав Кочергин снова зажигает на евроарене. Очередной жертвой украинца стал Спартак Трнава.

Ракув встречался с трнавским Спартаком в третьем раунде квалификации Лиги конференций. Первый поединок поляки уверенно выиграли со счётом 2:0.

Малиновский в АПЛ: известная сумма, которую новичок английской элиты предлагает Аталанте

Ответный матч тоже шел по сценарию команды из Ченстоховы, но она долгое время не могла забить. Отличиться мощным результативным ударом удалось на 68 минуте Кочергину, который начинал встречу со старта.

Кочергін забив переможний гол за Ракув у матчі Лізі Конференцій проти Спартака Трнави pic.twitter.com/vesueamKzn — Футбол 24 (@football24tv) August 11, 2022

До финального свистка Владислав не доиграл, его заменили на 82-й. Ракув в плей-офф квалификации Лиги конференций будет играть с победителем пары Славия Прага – Панатинаикос.

Заметим, Кочергин очень удачно в этом сезоне выступает в еврокубках. На предыдущей стадии ЛК он отличился двумя голами в воротах Астаны.

"Динамо додає з кожним матчем": вплив Луческу на Циганкова, позитивні емоції Гармаша та чому не варто боятись Бенфіки