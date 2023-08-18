Ліга конференцій, 3-й кваліфікаційний раунд, другі матчі

КА – Брюгге – 1:5 (2:10 за підсумком двох матчів)

Голи: Петерсен, 59 – Боята, 7, Скураш, 45+3, Яремчук, 57, 65, 75

Мітьюлланд – Омонія – 5:1 (5:2 за підсумками двох матчів)

Голи: Чо Кі Син, 27 (з пенальті), Франкуліньо, 43, 45+2, 64, Гіговіч, 80 – Какуліс, 31

АПОЕЛ – Діла – 1:0 (3:0 за підсумками двох матчів)

Гол: Ндонгала, 49

Пюнік – Буде-Глімт – 0:3 (0:6 за підсумками двох матчів)

Голи: Пеллегріно, 43, Берг, 49, Гулліксен, 54

Деррі Сіті – Тобол – 1:0 (1:1 за підсумками двох матчів, 5:6 після серії пенальті)

Гол: Патчінг, 15

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Відбулись матчі-відповіді третього кваліфікаційного раунду Ліги конференцій. Бельгійський Брюгге не залишив шансів ісландському КА – Роман Яремчук оформив блискавичний хет-трик, яким затьмарив голову навіть працівникам прес-служби клубу. Офіційний twitter-акаунт клубу назвав Романа Ігорем.

Данський Мітьюлланд неочікувано розгромив Омонію з Кіпру, за яку виступає український півзахисник Роман Безус. Після мінімального програшу в першому матчі колишня команда Артема Довбика без проблем обіграла кіпріотів – не допоміг навіть асист Безуса.

Грузинська Діла, яка залишила за бортом турніру полтавську Ворсклу, не змогла кваліфікуватися у наступний етап змагань. Грузини мінімально програли матч-відповідь на Кіпрі. Зазначимо, що ворота Діли захищав українець Євген Кучеренко, а в нападі грав український форвард Микола Ковталюк.

Норвезький Буде-Глімт, який добре знайомий українським вболівальникам, впевнено переміг Пюнік з Вірменії. За команду з Єревану повний матч зіграв український захисник Антон Братков, але не допоміг пройти до наступного раунду.

Тобол з Казахстану, за який виступає український півзахисник Євген Шахов, вийшов до наступного раунду Ліги конференцій, здобувши нервову перемогу в серії 11-метрових ударів над Деррі Сіті. Українець впевнено реалізував удар з позначки.