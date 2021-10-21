Лига конференций 2021/22, 3 тур

Группа B

Партизан – Гент – 0:1

Гол: Кумс, 59

Группа D

Яблонец – Раннерс – 2:2

Голы: Чванчара, 35, 53 – Оди, 36, 90 (пен)

ЧФР Клуж – АЗ Алкмаар – 0:1

Гол: Карлссон, 18

Группа F

Слован Братислава – Линкольн Ред Импс – 2:0

Голы: Грин, 46, Генти, 84

Группа H

Базель – Омония – 3:1

Голы: Миллар, 19, Артур, 40 (пен), Жегрова, 88 – Гомес, 27 (пен)

Партизан и Гент в Сербии выясняли сильнейшего в дуэли лидеров группы B – обе команды выиграли два стартовых матча, набрав по 6 очков. Роман Безус начал игру в запасе "буйволов", но его партнеры, как и белградская команда, в первом тайме не забили. Более того, не было даже ни одного удара в створ. А вот во второй половине игры Гент вышел вперед. Защитники Партизана упустили Свена Кумса на линии вратарской, а хавбек головой пробил точно, наказав сербов за ошибку.

Роман Безус появился на 78-й минуте, но гол Кумса остался единственным. Гент выиграл матч за промежуточное первое место и завершил первый круг с максимальным показателем – 9 очков. У Партизана 6 и вторая позиция. Флора и Анортосис – явные аутсайдеры, имея по одному пункту.

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Матчи квартета D прошли одновременно. Чешский Яблонец принимал датский Раннерс, а Клуж в родных стенах встречался с лидером группы – АЗ Алкмаар. Голландцы забили на 18-й минуте усилиями Карлссона, который головой с линии вратарской отправил мяч в сетку. Это был единственный гол до перерыва в румынском поединке. Во втором тайме команды тоже не забивали – как следствие, минимальная победа АЗ, который с 7-ю очками вырвался в лидеры группы.

В Чехии тоже было интересно. Незадолго до перерыва команды обменялись голами. На красивый удар Чванчары пяткой уже в следующей атаке Раннерса результативно ответил Оди, который после недопонимания защитника с кипером затолкал мяч в сетку. После перерыва Чванчара снова вывел Яблонец вперед, оформив дубль ударом головой. Угловой принес успех хозяевам. Гости отыгрались с пенальти на 90-й минуте, спасшись от поражения. Третья ничья Раннерса в трех турах и третье место.

Линкольн Ред Импс и Слован – аутсайдеры группы F – выясняли отношения в Братиславе. Хозяева владели преимуществом в первом тайме, но ни одного забитого мяча за 45 минут так и не было. А вот на на второй тайм гибралтарцы, похоже, банально "забыли" выйти. Уже на первой минуте после перерыва Грин сыграл на опережение и протолкнул мяч в ворота. Под занавес матча Слован удвоил свое преимущество. 2:0 – словаки набрали 4 очка, но все еще находятся на 3-м месте, Линкольн с нулем и дальше последний.

Базель принимал кипрскую Омонию в рамках квартета H. Швейцарцы оформили довольно быстрый гол – на 19-й минуте Миллар был первый на мяче после отскока от стойки и ударом между ног защитника открыл счет. Но гости не стушевались и отыгрались довольно быстро – Гомес реализовал пенальти ударом по центру ворот. Незадолго до перерыва Базель вышел вперед. На этот раз уже хозяева заработали 11-метровый, который в стиле Жоржиньо исполнил Артур. Этот счет держался почти до финального свистка, но швейцарцы закрепили свое преимущество еще одним забитым мячом. 3:1 – Базель и Карабах с 7-ю очками делят первое-второе места. У Омонии и Кайрата по одному пункту.

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