Виктор Скрипник стартовым составом, казалось, задекларировал намерение играть в атаку. С первых минут на поле вышли Шахаб, Сайядманеш, Гладкий и Громов. Возможно, луганчане рассчитывали забить быстрый гол. Но как это сделать, они явно не знали. Хозяева сразу забрали мяч под свой контроль и почти не отдавали его. В конце концов, Заря была не против. Никакого прессинга, минимум попыток осмысленно перейти на чужую половину поля. Единственное, что удавалось идеально, – подтверждать закономерность последнего места в группе наименее статусного из еврокубков.

Красавец-гол Сайядманеша в видеообзоре матча ЦСКА София – Заря – 0:1

ЦСКА играл лучше. Нельзя сказать, что владел тотальным преимуществом, но моменты были. Другое дело, что болгары лупили по воротам при первой же возможности. Понятно, что об эффективности таких попыток говорить не приходится. На 15-й минуте хозяева имели хороший шанс выйти вперед. Кайседо оказался без опеки и тонко забросил на ход Вилдсхуту. Тот замыкал с правого угла вратарской – мяч от Мацапуры улетел на угловой. Как оказалось, это был самый острый момент первого тайма.

Постепенно интенсивность игры ЦСКА начала уменьшаться. Футболисты в красных футболках и дальше держали мяч на чужой половине, но без особой остроты. Лишь однажды у ворот Мацапуры было по-настоящему жарко. Началось все с едва ли не единственной атаки Зари в первой половине. Громов пытался убежать от защитников, но потерял мяч на краю штрафной. В ответ Йомов промчался по правому флангу и прострелил вдоль ворот. Кайседо попытался замкнуть в прыжке – мимо мяча.

За первый тайм футболисты Зари выполнили лишь 45 точных пасов. То есть одна успешная передача в минуту! Вторую половину подопечные Виктора Скрипника начали гораздо активнее, на 46-й минуте получив право на штрафной. Булеца не сумел перехитрить Бузато. Уже нельзя было говорить о преимуществе какой либо из команд. Равная борьба между штрафными площадками без особой остроты.

Все изменилось после завершения первого часа игры. На 61-й Заря заработала первый (!) для себя угловой. Этот стандарт помог луганчанам закрепиться на последней трети поля. Опять штрафной. На этот раз с еще лучшей позиции. Шахаб никому не отдает мяч, и правильно делает. После мощного удара Захеди ЦСКА спасает только мастерство Бузато. Еще одна атака гостей, и теперь даже голкипер бессилен. Сайядманеш получил мяч слева на линии штрафной. Иранец развернулся и сразу выстрелил под дальнюю штангу. Красиво. Без шансов. Заря повела в счете.

А что ЦСКА? Надлежащего ответа хозяев не было. Луганчане почувствовали уверенность, что сказалось на игре. Они стали лучше держать мяч, а еще – атаковать. Украинская команда действительно завладела инициативой. Быстрые выпады с минимальным количеством передач ставили защитников в тупик. В то же время сумбурность мешала Заре удвоить преимущество.

Настоящий взрыв эмоций на 84-й минуте. Массированная атака ЦСКА. Хозяева требуют пенальти – арбитр игнорирует. Угловой и удар с нескольких метров. Мацапура – герой. Роскошный сэйв. Добивание и еще одна претензия на пенальти. Рефери сегодня за украинцев. Адреналин на пределе. Никто не хочет замечать Гладкого, который более чем минуту лежал на газоне, страдая от боли. Осталось вытерпеть пять компенсированных. ЦСКА спешит. Очень зря. Тибо Вьон грубо фолит. Красная для француза. Очевидно, и для надежд хозяев на спасение.

Заря выстояла. Есть первая победа Украины в групповом раунде нынешних еврокубков. Луганчане с тремя очками поднялись на третье место. Надежда на плей-офф жива, но нужно выигрывать и последующие матчи.