Ліга конференцій 2021/22, 3 тур

Група B

Партизан – Гент – 0:1

Гол: Кумс, 59

Група D

Яблонец – Раннерс – 2:2

Голи: Чванчара, 35, 53 – Оді, 36, 90 (пен)

ЧФР Клуж – АЗ Алкмаар – 0:1

Гол: Карлссон, 18

Група F

Слован Братислава – Лінкольн Ред Імпс – 2:0

Голи: Грін, 46, Генті, 84

Група H

Базель – Омонія – 3:1

Голи: Міллар, 19, Артур, 40 (пен), Жегрова, 88 – Гомес, 27 (пен)

Партизан та Гент у Сербії з'ясовували сильнішого в дуелі лідерів групи B – обидві команди виграли два стартові матчі, набравши по 6 очок. Роман Безус розпочав гру в запасі "буйволів", але його партнери, як і белградська команда, у першому таймі не забили. Ба більше, не було навіть жодного удару в площину. А от у другій половині гри Гент вийшов вперед. Захисники Партизана загубили Свена Кумса на лінії воротарського, а хавбек головою пробив точно, покаравши сербів за помилку.

Роман Безус з'явився на 78-й хвилині, але гол Кумса залишився єдиним. Гент виграв матч за проміжне перше місце і завершив перше коло з максимальним показником – 9 очок. У Партизана 6 і друга позиція. Флора і Анортосіс – явні аутсайдери, маючи по одному пункту.

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Матчі квартету D відбулися одночасно. Чеський Яблонец приймав данський Раннерс, а Клуж у рідних стінах зустрічався з лідером групи – АЗ Алкмаар. Нідерландці забили на 18-й хвилині зусиллями Карлссона, який головою з лінії воротарського спрямував м'яч у сітку. Це був єдиний гол до перерви в румунському поєдинку. У другому таймі команди теж не забивали – як наслідок, мінімальна звитяга АЗ, який з 7-ма очками вирвався в лідери групи.

У Чехії теж було цікаво. Незадовго до перерви команди обмінялися голами. На красивий удар Чванчари п'ятою вже в наступній атаці Раннерса результативно відповів Оді, який після непорозуміння захисника з кіпером заштовхав м'яч у сітку. По перерві Чванчара знову вивів Яблонец вперед, оформивши дубль ударом головою. Кутовий приніс успіх господарям. Гості відігралися з пенальті на 90-й хвилині, врятувавшись від поразки. Третя нічия Раннерса в трьох турах і третє місце.

Лінкольн Ред Імпс і Слован – аутсайдери групи F – з'ясовували стосунки в Братиславі. Господарі володіли перевагою в першому таймі, але жодного забитого м'яча за 45 хвилин так і не було. А от на на другий тайм гібралтарці, схоже, банально "забули" вийти. Вже на першій хвилині по перерві Грін зіграв на випередження і проштовхнув м'яч у ворота. Під завісу матчу Слован подвоїв свою перевагу. 2:0 – словаки набрали 4 очки, але все ще перебувають на 3-му місці, Лінкольн з нулем і надалі останній.

Базель приймав кіпрську Омонію в рамках квартету H. Швейцарці оформили доволі швидкий гол – на 19-й хвилині Міллар був перший на м'ячі після відскоку від стійки і ударом поміж ніг захисника відкрив рахунок. Але гості не знітилися і відігралися доволі швидко – Гомес реалізував пенальті ударом по центру воріт. Незадовго до перерви Базель знову вийшов вперед. Цього разу вже господарі заробили 11-метровий, який у стилі Жоржінью виконав Артур. Цей рахунок тримався майже до фінального свистка, але швейцарці закріпили свою перевагу ще одним забитим м'ячем. 3:1 – Базель і Карабах з 7-ма очками ділять перше-друге місця. В Омонії та Кайрата по одному пункту.

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