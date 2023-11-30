Астана и Динамо Загреб сыграли 30 ноября в 5 туре Лиги конференций. Счет и обзор матча читайте на "Футбол 24".

Лига конференций. Группа С, 5 тур

Астана – Динамо Загреб – 0:2

Голы: Видович, 48, Канеко, 79

Нереализованный пенальти: Дарбо, 12 (Астана)

Удаление: Йованчич, 73 (Астана)

После 4-х туров Динамо Загреб замыкало турнирную таблицу группы С, имея всего 3 очка. Соответственно, хорватам нужна была только победа. Богдан Михайличенко, который недавно был сокрушительно раскритикован главным тренером, прогнозируемо оказался вне заявки.

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Лучший момент в первом тайме был у Астаны. На 10 минуте хозяева заработали право на пенальти, но открыть счет не сумели. Загорац ногой парировал удар Дарбо. Мяч летел почти по центру, а кипер Динамо, хоть уже летел в угол ворот, дотянулся до мяча и спас свою команду.

Расплата пришла во втором тайме. На 48-й минуте Динамо вышло вперед. Хорватский голкипер Астаны Йосип Чондрич отразил первый удар, однако с выстрелом Видовича в ближний угол уже не справился. На 73-й минуте Астана осталась в меньшинстве, после чего почти сразу пропустила второй раз. Канеко был первым на подборе и поразил девятку ворот.

0:2 – Динамо Загреб поднялось на второе место группы С, набрав 6 очков. У Астаны 4 пункта.

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