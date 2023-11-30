Лига конференций: Динамо Загреб обыграло Астану и сохранило шансы на плей-офф – кипер стал героем, отбив пенальти
Астана и Динамо Загреб сыграли 30 ноября в 5 туре Лиги конференций. Счет и обзор матча читайте на "Футбол 24".
Лига конференций. Группа С, 5 тур
Астана – Динамо Загреб – 0:2
Голы: Видович, 48, Канеко, 79
Нереализованный пенальти: Дарбо, 12 (Астана)
Удаление: Йованчич, 73 (Астана)
После 4-х туров Динамо Загреб замыкало турнирную таблицу группы С, имея всего 3 очка. Соответственно, хорватам нужна была только победа. Богдан Михайличенко, который недавно был сокрушительно раскритикован главным тренером, прогнозируемо оказался вне заявки.
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Лучший момент в первом тайме был у Астаны. На 10 минуте хозяева заработали право на пенальти, но открыть счет не сумели. Загорац ногой парировал удар Дарбо. Мяч летел почти по центру, а кипер Динамо, хоть уже летел в угол ворот, дотянулся до мяча и спас свою команду.
Расплата пришла во втором тайме. На 48-й минуте Динамо вышло вперед. Хорватский голкипер Астаны Йосип Чондрич отразил первый удар, однако с выстрелом Видовича в ближний угол уже не справился. На 73-й минуте Астана осталась в меньшинстве, после чего почти сразу пропустила второй раз. Канеко был первым на подборе и поразил девятку ворот.
0:2 – Динамо Загреб поднялось на второе место группы С, набрав 6 очков. У Астаны 4 пункта.
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