Состоялись матчи 5-го тура группового этапа Лиги конференций. Все результаты – в этой новости на "Футбол 24".

Группа А

Фиорентина – Башакшехир – 2:1

Голы: Йович, 26, 62 – Алексич, 15

Хартс – РФС – 2:1

Голы: Шенкленд, 3, Холлидей, 12 – Фризенбехлер, 39

Группа В

Андерлехт – Стяуа – 2:2

Голы: Версхарен, 38, Вертонген, 75 – Компаньо, 60, Дава, 82

Вест Хэм – Силькеборг – 1:0

Гол: Лансини, 24, (пен.)

Группа С

Аустрия – Лех – 1:1

Голы: Келеш, 70 – Исхак, 48

Вильяреал – Хапоэль – 2:2

Голы: Чуквуэзе, 57, Груневелд, 70 – Хемед, 48, Эхезкел, 79

Группа D

Ницца – Партизан – 2:1

Голы: Пепе, 29, Лемина, 77 – Гомеш, 74

Словацко – Кельн – матч приостановлен

Группа E

Вадуц – АЗ Алкмар – 1:2

Голы: Гаслер, 77 – Керкеж, 50, Ван Бредероде, 75

Группа F

Мольде – Юргорден – 2:3

Голы: Брюнхильдсен, 6, Кааса, 21 – Эдвардсен, 44, Асоро, 67, Радетинац, 77

Шэмрок Роверс – Гент – 1:1

Голы: Гаффни, 3 – Хонг Хьюн-Сеок, 74

Группа G

Сивасспор – ЧФР Клуж – 3:0

Голы: Ятабаре, 22, 73, Градель, 65

Балкани – Славия – 0:1

Гол: Лингр, 75

Группа H

Слован – Пюник – 2:1

Голы: Кашия, 84, Эрик Рамирес, 85 – Кочук, 64, (пен.)

Базель – Жальгирис – 2:2

Голы: Диуф, 2, Зечири, 18 – Оевуси, 43, 62

Фиорентина благодаря дублю Луки Йовича обыграла Истанбул Башакшехир и вышла в плей-офф. Судьба первого места решится в последнем туре в заочном противостоянии. "Фиалкам" нужно побеждать и надеяться на осечку турок.

Лига Европы: Ренн и Фенербахче устроили перестрелку в битве обидчиков Динамо, ПСВ обыграл Арсенал без Зинченко

Вильярреалу хватило даже ничьей, чтобы гарантировать себе первое место. Лех не удержал победу над Аустрией и очень усложнил себе задачу выйти в плей-офф. В последнем туре полякам нужно брать очки с испанцами, иначе судьба путевки в 1/16 финала будет в руках Хапоэля.

АЗ сделал серьезную заявку, чтобы выиграть группу СК Днепра-1. Лидерам УПЛ, чтобы сбросить нидерландцев с вершины, теперь нужно побеждать и Вадуц, и АЗ в последнем туре.

Жальгирис совершил камбек в игре с Базелем – швейцарцы вели в 2 мяча, но Оевуси дублем спас литовцев. Благодаря этому в группе H сохранилась интрига по поводу того, кто продолжит участие в турнире – претендуют все 4 команды.

Слован в параллельном поединке вырвала победу над Пюником, а решающий гол забил нападающий Динамо Эрик Рамирес. Вест Хэм продолжил победную серию, одолев Силькеборг благодаря голу Лансини с пенальти.

Динамо выцарапало ничью в матче ЛЕ против АЕКа – дубль Гармаша, 6 голов и драматический вылет Луческу из еврокубков