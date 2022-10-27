Состоялись поединки 5-го тура группового этапа Лиги Европы, в которых сыграли соперники Динамо, Фенербахче и Ренн, а также Арсенал без Зинченко встретился с ПСВ.

Лига Европы 2022/23, 5-й тур

Группа A

ПСВ – Арсенал – 2:0

Голы: Верман, 56, Люк де Йонг, 63

Цюрих – Буде-Глимт – 2:1

Голы: Боранияшевич, 67, Маркезано, 90+4 – Пеллегрино, 45+1

Группа B

Фенербахче – Ренн – 1:3

Голы: Валенсия, 42 – Гуири, 5, 30, Террье, 16

Группа C

Лудогорец – Бетис – 0:1

Гол: Фекир, 56

ПСВ взял реванш над Арсеналом – после выездного поражения нидерландцы уверенно победили "канониров", которые и в этой встрече не могли рассчитывать на Александра Зинченко. В первом тайме эйндховенцы забили поближе к завершению, но гол Симонса отменили из-за офсайда. Но после перерыва Верман открыл счет во встрече, а Люк де Йонг удвоил преимущество с ассиста Гакпо.

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В параллельном матче группы A Цюрих вырвал победу над Буде-Глимтом. Пеллегрино вывел норвежцев вперед в первой половине, но Боранияшевич выровнял положение. А в компенсированное время Маркезано принес победу на 4-й компенсированной минуте. Добавим, что Вьюнник попал в заявку Цюриха и вышел на поле на 84 минуте.

Соперники Динамо – Фенербахче и Ренн – сошлись в поединке за первое место в группе. Французы упустили победу – Гуири оформил дубль, еще один мяч забил Террье. Валенсия отыграл один гол до перерыва, а Зайц и Мор на исходе игры спасли ничью для "канарок". А Бетис минимально обыграл Лудогорец. Единственный мяч во встрече забил Набиль Фекир.

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