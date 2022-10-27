Ліга конференцій: Йовіч вивів Фіорентину в плей-офф, Вільяреал гарантовано перший, АЗ ускладнив завдання СК Дніпро-1
Група А
Фіорентина – Башакшехір – 2:1
Голи: Йовіч, 26, 62 – Алексіч, 15
Хартс – РФС – початок матчу о 22:00
Група В
Андерлехт – Стяуа – 2:2
Голи: Версхарен, 38, Вертонген, 75 – Компаньйо, 60, Дава, 82
Вест Хем – Сількеборг – початок матчу о 22:00
Група С
Аустрія – Лех – 1:1
Голи: Келеш, 70 – Ісхак, 48
Вільяреал – Хапоель – 2:2
Голи: Чуквуезе, 57, Груневелд, 70 – Хемед, 48, Ехезкел, 79
Група D
Ніцца – Партизан – 2:1
Голи: Пепе, 29, Леміна, 77 – Гомеш, 74
Словацко – Кельн – матч призупинений
Група E
Вадуц – АЗ Алкмар – 1:2
Голи: Гаслер, 77 – Керкеж, 50, ван Бредероде, 75
СК Дніпро-1 – Аполлон – початок матчу о 22:00
Група F
Мольде – Юргорден – початок матчу о 22:00
Шемрок Роверс – Гент – початок матчу о 22:00
Група G
Сівасспор – ЧФР Клуж – початок матчу о 22:00
Балкані – Славія – початок матчу о 22:00
Група H
Слован – Пюнік – початок матчу о 22:00
Базель – Жальгіріс – початок матчу о 22:00
Фіорентина завдяки дублю Луки Йовіча обіграла Істанбул Башакшехір та вийшла у плей-офф. Доля першого місця вирішиться у останньому турі в заочному протистоянні. "Фіалкам" потрібно перемагати й сподіватися на осічку турків.
Вільяреалу вистачило навіть нічиєї, аби гарантувати собі перше місце. Лех не втримав перемогу над Аустрією і дуже ускладнив собі завдання вийти у плей-офф. В останньому турі полякам потрібно брати очки з іспанцями, інакше доля путівки в 1/16 фіналу буде в руках Хапоеля.
АЗ зробив серйозну заявку, аби виграти групу СК Дніпра-1. Лідерам УПЛ, щоб скинути нідерландців з вершини, тепер потрібно перемагати і Вадуц, і АЗ у останньому турі.