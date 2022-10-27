Група А

Фіорентина – Башакшехір – 2:1

Голи: Йовіч, 26, 62 – Алексіч, 15

Хартс – РФС – початок матчу о 22:00

Група В

Андерлехт – Стяуа – 2:2

Голи: Версхарен, 38, Вертонген, 75 – Компаньйо, 60, Дава, 82

Вест Хем – Сількеборг – початок матчу о 22:00

Група С

Аустрія – Лех – 1:1

Голи: Келеш, 70 – Ісхак, 48

Вільяреал – Хапоель – 2:2

Голи: Чуквуезе, 57, Груневелд, 70 – Хемед, 48, Ехезкел, 79

Група D

Ніцца – Партизан – 2:1

Голи: Пепе, 29, Леміна, 77 – Гомеш, 74

Словацко – Кельн – матч призупинений

Група E

Вадуц – АЗ Алкмар – 1:2

Голи: Гаслер, 77 – Керкеж, 50, ван Бредероде, 75

СК Дніпро-1 – Аполлон – початок матчу о 22:00

Г рупа F

Мольде – Юргорден – початок матчу о 22:00

Шемрок Роверс – Гент – початок матчу о 22:00

Група G

Сівасспор – ЧФР Клуж – початок матчу о 22:00

Балкані – Славія – початок матчу о 22:00

Група H

Слован – Пюнік – початок матчу о 22:00

Базель – Жальгіріс – початок матчу о 22:00

Фіорентина завдяки дублю Луки Йовіча обіграла Істанбул Башакшехір та вийшла у плей-офф. Доля першого місця вирішиться у останньому турі в заочному протистоянні. "Фіалкам" потрібно перемагати й сподіватися на осічку турків.

Вільяреалу вистачило навіть нічиєї, аби гарантувати собі перше місце. Лех не втримав перемогу над Аустрією і дуже ускладнив собі завдання вийти у плей-офф. В останньому турі полякам потрібно брати очки з іспанцями, інакше доля путівки в 1/16 фіналу буде в руках Хапоеля.

АЗ зробив серйозну заявку, аби виграти групу СК Дніпра-1. Лідерам УПЛ, щоб скинути нідерландців з вершини, тепер потрібно перемагати і Вадуц, і АЗ у останньому турі.