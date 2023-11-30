Астана і Динамо Загреб зіграли 30 листопада в 5 турі Ліги конференцій. Рахунок і огляд матчу читайте на "Футбол 24".

Ліга конференцій. Група С, 5 тур

Астана – Динамо Загреб – 0:2

Голи: Відовіч, 48, Канеко, 79

Нереалізований пенальті: Дарбо, 12 (Астана)

Вилучення: Йованчіч, 73 (Астана)

Після 4-х турів Динамо Загреб замикало турнірну таблицю групи С, маючи лише 3 очки. Відповідно, хорватам була потрібна тільки перемога. Богдан Михайліченко, якого нещодавно нищівно розкритикував головний тренер, прогнозовано опинився поза заявкою.

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Найкращий момент у першому таймі мала Астана. На 10-й хвилині господарі заробили право на пенальті, але відкрити рахунок не зуміли. Загорац ногою парирував удар Дарбо. М'яч летів майже по центру, а кіпер Динамо, хоч і вже летів у кут воріт, дотягнувся до м'яча і врятував свою команду.

Розплата прийшла у другому таймі. На 48-й хвилині Динамо вийшло вперед. Хорватський голкіпер Астани Йосіп Чондріч відбив перший удар, однак з пострілом Відовіча у ближній кут вже не впорався. На 73-й хвилині Астана залишилася у меншості, після чого майже одразу пропустила вдруге. Канеко був першим на підбиранні і вразив дев'ятку воріт.

0:2 – Динамо Загреб піднялося на друге місце групи С, набравши 6 очок. У Астани 4 пункти.

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