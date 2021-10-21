Состоялись несколько поединков третьего тура Лиги конференций сезона 2021/22. Обзор и результаты команд Хочолавы, Сидклея, Качарабы и других узнавайте на Футбол 24.

Лига конференций, 3-й тур

Копенгаген – ПАОК – 1:2

Голы: Бьель, 80 – Сидклей, 19, Живкович, 38

Удаление: Грабара, 9 (Копенгаген, прямая красная)

Маккаби Хайфа – Славия Прага – 1:0

Гол: Доньйо, 24

Мура – Ренн – 1:2

Голы: Лотрич, 20 – Гирасси, 17, Лаборд, 41

Фейеноорд – Унион Берлин – 3:1

Голы: Джаханбахш, 11, Линссен, 29, Синистер, 76 – Авонии, 35

На Паркен в столицу Дании приехал ПАОК. Арендованный у Динамо Феррейра Сидклей начинал с первых минут, как и арендованный у Шахтера Давид Хочолава. Впрочем, со старта все сложилось в пользу греков – Копенгаген остался в меньшинстве из-за удаления Грабары, а динамовец забил, удачно замкнув подачу с фланга в штрафной.

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Еще до перерыва ПАОК удвоил преимущество: Живкович к ассисту на Сидклея записал еще и результативный удар. Копенгаген во втором тайме пытался атаковать и за 10 минут до финального свистка сократил отставание. Это Бьель слета пробил в ближний угол из-за пределов штрафной и установил окончательный счет на табло. Греки набрали 7 очков и возглавили группу F, Копенгаген с шестью пунктами опустился на вторую строчку.

Пражская Славия приехала к Маккаби Хайфе и потерпела фиаско. С первых минут на поле появился Тарас Качараба, но его выход не обезопасил от пропущенного мяча. В середине первого тайма Доньйо забил, это в итоге и решило судьбу встречи. В другом поединке группы Е Фейеноорд без проблем одолел Унион Берлин, отгрузив три мяча и пропустив один. Это позволило голландцам выйти в лидеры квартета.

Мура и Ренн отмечались только в первом тайме: Гирасси вывел французов вперед с пенальти, словенцы ответили голом Лотрича, но точку поставил Лаборд. В конце концов, Ренн набрал 7 очков и стал лидером группы G, Мура осталась последней.